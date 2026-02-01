РФ розпочала видобуток золота на Луганщині

На тимчасово окупованій Луганщині окупаційна влада запроваджує нову схему незаконного використання природних ресурсів. В Антрацитівському районі видано чотири «дозволи» на розвідку та видобуток золота, а також на пошук міді та цинку, повідомляє Центр національного спротиву.

Усі «дозволи» зосереджені в руках ТОВ «Гірничо-видобувна компанія Сєвєрная». Компанія отримала монопольний контроль над ділянкою та право розширювати роботи на територію понад 250 км². За даними джерел ЦНС, «Сєвєрная» була створена як технічний оператор для роботи на тимчасово окупованих територіях з мінімальними зобов’язаннями щодо охорони довкілля та соціальної відповідальності.

Компанії надали пільгові умови та спрощене погодження проєктів, а контроль здійснюється у закритому режимі. Це дає змогу проводити розвідку без повноцінних експертиз і публічних процедур. Окупанти також використовують дешеві й шкідливі технології. Зокрема застосовують ціанідне вилуговування та ртуть.

За оцінками аналітиків ЦНС, видобуток золота та суміжних металів у таких умовах неминуче призведе до серйозного забруднення водних ресурсів. Використання ціанідного вилуговування та сильнодійних хімічних речовин спричинить потрапляння токсичних елементів у підземні води та місцеві річки.

Через це вода стане непридатною навіть для побутових чи технічних потреб, а колодязі та свердловини можуть стати джерелом тривалого отруєння людей. Наслідком буде зростання хвороб нирок і печінки, онкологічних захворювань та інтоксикації важкими металами серед цивільного населення.