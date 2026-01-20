Ховали золото на мільйони в шкарпетках та молитовнику: митники зупинили двох українок на кордоні з Румунією

У пункті пропуску “Порубне – Сірет” митники задокументували одразу кілька спроб незаконного вивезення з України дорогоцінних металів. Золото намагалися приховати у шкарпетках та серед особистих речей, зокрема в молитовнику.

Про це повідомили в Державній митній службі України.

“У першому випадку під час митного контролю громадянки України, яка прямувала до Румунії в пішому порядку, посадовці Чернівецької митниці виявили чотири литі злитки з металу жовтого кольору із чітким заводським маркуванням “Valcambi Suisse”, 100 g, проба 999,9, штамп пробірника ESSAYEUR FONDEUR”, – розповіли в Держмитслужбі.

Реклама

Реклама

Злитки були приховані від митного контролю у шкарпетках — по два злитки на кожній нозі. Загальна вага виявлених дорогоцінних металів становить 400 грамів, вартість за попередньою оцінкою становить близько 2,6 млн гривень.

Сьогодні ж митники задокументували ще один факт прихованого переміщення дорогоцінних металів. Під час митного контролю серед особистих речей громадянки, яка також прямувала до Румунії, виявили 10 золотих ланцюжків загальною вагою 36 грамів. Вироби були поміщені в поліетиленовий пакет та приховані в молитовнику серед особистих речей.

За обома фактами митники склали протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Виявлені предмети вилучено у встановленому законом порядку.