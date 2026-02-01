Свириденко: у Києві та області роздали перші 10 тисяч “Пакунків тепла”

Через масовані російські удари по енергетичній інфраструктурі та сильні морози ситуація в енергосистемі залишається складною. Уряд разом із Групою Нафтогаз надає адресну допомогу тим, хто найбільше її потребує.

Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, попри загальнонаціональні програми підтримки держава забезпечує точкову допомогу маломобільним громадянам, людям у складних життєвих обставинах та одиноким пенсіонерам.

Перші 10 тисяч «Пакунків тепла» вже отримали мешканці районів Києва та Київської області, де ситуація є найскладнішою. Йдеться, зокрема, про Дарницький, Деснянський та Дніпровський райони столиці, а також Бориспіль і Бровари на Київщині.

Свириденко зазначила, що «Пакунок тепла» містить речі, які допомагають пережити холодний період, зігрітися, залишатися на зв’язку та заряджати медичні пристрої.