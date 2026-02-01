        Події

        Кількість загиблих на Дніпропетровщині зросла до 15

        Віктор Алєксєєв
        1 Лютого 2026 18:09
        читать на русском →
        Атака дронами по цивільних у Тернівці: загинули 15 людей / Фото Нацполіція
        Атака дронами по цивільних у Тернівці: загинули 15 людей / Фото Нацполіція

        Унаслідок атаки російських ударних дронів по місту Тернівка Павлоградського району загинули 15 людей. Ще семеро осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

        Про це повідомили в Національна поліція України. За даними правоохоронців, 1 лютого війська РФ завдали удару безпілотниками по цивільній інфраструктурі. Одне з влучань припало по автобусу з людьми, який загорівся. Атака забрала життя мирних мешканців.

        На місцях ударів працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Слідчо-оперативні групи фіксують наслідки обстрілу, збирають речові докази та документують черговий воєнний злочин Російської Федерації проти цивільного населення України.

        Реклама
        Реклама

        У компанії ДТЕК повідомили, що Росія здійснила масштабну терористичну атаку на шахти ДТЕК у Дніпропетровській області. Епіцентром однієї з атак став робочий автобус, який перевозив шахтарів після завершення зміни.

        За інформацією ДТЕК, станом на зараз відомо про 15 загиблих шахтарів. За попередніми даними, ще семеро працівників дістали поранення.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини