Президент розкритикував ситуацію з опаленням у Києві

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки російських атак у низці регіонів і критичну ситуацію з теплопостачанням у Києві. Він наголосив, що на кожен обстріл має бути як військова, так і дипломатична відповідь.

Про це заявив Володимир Зеленський після проведення селекторної наради щодо ситуації в регіонах. За його словами, у Тернівці Павлоградського району Дніпропетровської області російські дрони завдали удару по звичайному автобусу з шахтарями. Внаслідок атаки є багато загиблих і поранені. Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Також, за словами Зеленського, у Нікополі та Марганці були відключення електроенергії через удари дронів по енергетичних лініях. Російські війська били й по логістиці — зокрема по залізниці на Дніпропетровщині. У Конотопі Сумської області також зафіксовані удари по залізничній інфраструктурі. Президент зазначив, що залізничники реагують на пошкодження, проводять відновлювальні роботи та зберігають сполучення між регіонами.

Окремо він повідомив про доповідь щодо Київської області, де щодня нарощують потужності когенерації та розширюють програму видачі теплових наборів. За його словами, на Київщині щодня роздають близько п’яти тисяч таких наборів, і програма буде збільшуватися.

Водночас Зеленський наголосив на надзвичайно складній ситуації з теплопостачанням у Києві. Понад 500 багатоквартирних будинків залишаються без опалення, а ремонтні роботи тривають. Президент підкреслив, що така ситуація не може вважатися нормальною, оскільки вже не перший тиждень у столиці щодня сотні будинків залишаються без тепла незалежно від обстрілів.

Президент також повідомив про доповідь Міністерства внутрішніх справ щодо пунктів підтримки та обігріву в Києві. За його словами, кількість звернень зростає, у кількох районах розгорнули додаткові пункти, надається гаряче харчування, працює лінія 112 і урядовий контактний центр. Зеленський зазначив, що місто має швидше взаємодіяти з урядовими структурами, щоб люди вчасно отримували допомогу та достовірну інформацію.

Крім того, були заслухані доповіді щодо ситуації на Харківщині, Черкащині, у Хмельницькій та Чернівецькій областях, а також обговорено взаємодію з Румунією у сфері енергетики. Президент повідомив про відновлювальні роботи в Одеській області після негоди, роботи на Кіровоградщині, а також ситуацію у Вінницькій, Житомирській, Полтавській, Миколаївській, Чернігівській, Херсонській, Запорізькій областях і на Донеччині, де тривають обстріли. Він наголосив, що на кожен такий удар має бути належна відповідь.