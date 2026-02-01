        Події

        У Києві відновили тепло вже у понад 2 700 будинках — Кулеба

        Віктор Алєксєєв
        1 Лютого 2026 15:18
        читать на русском →
        Залізничники відновлюють комунікації Києва / Фото Укрзалізниця
        Залізничники відновлюють комунікації Києва / Фото Укрзалізниця

        У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання після аварійної ситуації в енергосистемі. З вечора напередодні тепло повернули більш ніж у 2 700 будинках, однак частина столиці досі залишається без опалення.

        Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

        За його словами, станом на зараз без теплопостачання в Києві залишаються 693 будинки. Частина з них зазнала проблем після останнього ворожого обстрілу.

        Реклама
        Реклама

        Найскладніша ситуація, за словами Кулеби, фіксується у Солом’янському та Печерському районах столиці. Відновлювальні роботи тривають у посиленому режимі.

        До робіт сьогодні залучили додатково 114 аварійних бригад і понад 500 працівників, зокрема фахівців з інших регіонів України та Укрзалізниці. Для забезпечення теплом лікарень, пологових будинків і опорних Пунктів Незламності задіяно 69 мобільних котелень.

        Кулеба також зазначив, що водопостачання та водовідведення в Києві працюють у штатному режимі. За його словами, відновлення теплопостачання триває, і місто крок за кроком повертає киянам тепло та енергію.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини