У Києві відновили тепло вже у понад 2 700 будинках — Кулеба

У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання після аварійної ситуації в енергосистемі. З вечора напередодні тепло повернули більш ніж у 2 700 будинках, однак частина столиці досі залишається без опалення.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, станом на зараз без теплопостачання в Києві залишаються 693 будинки. Частина з них зазнала проблем після останнього ворожого обстрілу.

Найскладніша ситуація, за словами Кулеби, фіксується у Солом’янському та Печерському районах столиці. Відновлювальні роботи тривають у посиленому режимі.

До робіт сьогодні залучили додатково 114 аварійних бригад і понад 500 працівників, зокрема фахівців з інших регіонів України та Укрзалізниці. Для забезпечення теплом лікарень, пологових будинків і опорних Пунктів Незламності задіяно 69 мобільних котелень.

Кулеба також зазначив, що водопостачання та водовідведення в Києві працюють у штатному режимі. За його словами, відновлення теплопостачання триває, і місто крок за кроком повертає киянам тепло та енергію.