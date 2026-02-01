На фронті від початку доби – 44 зіткнення

Між Силами оборони України та російськими військами від початку доби відбулися 44 бойові зіткнення, найбільше загарбники тиснуть на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 неділі, 1 лютого.

Українські захисники виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Реклама

Реклама

Російська артилерія сьогодні завдала ударів по районах населених пунктів, серед яких – Сеньківка Чернігівської області, Бруски, Рогізне, Бачівськ, Нескучне, Кучерівка, Безсалівка, Малушине й Рижівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках загарбники 41 раз обстріляли населені пункти та позиції Сил оборони, зокрема один раз – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку війська РФ тричі атакували в бік Приліпки, Вільчої та Кутьківки. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку росіяни сьогодні ще не проводили наступальних дій.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили ворожу атаку в бік Новосергіївки.

На Слов’янському напрямку російська армія намагалася просунутися на позиції Сил оборони в бік Закітного – отримала відсіч.

На Краматорському напрямку ворог сьогодні ще не починав наступати.

На Костянтинівському напрямку росіяни виконали шість наступальних дій поблизу Костянтинівки, Степанівки, Яблунівки та Софіївки. Один бій досі триває.

На Покровському напрямку від початку доби загарбники здійснили 17 спроб потіснити українських оборонців із займаних позицій у районах Родинського, Покровська, Удачного, Новопідгороднього та Дачного, у бік Вільного та Сергіївки. Сили оборони стримують натиск: 15 ворожих атак уже відбиті.

На Олександрівському напрямку армія РФ один раз атакувала в районі Вербового.

На Гуляйпільському напрямку оборонці відбивали 15 російських атак у районі Гуляйполя, у бік Зеленого, Святопетрівки та Залізничного. П’ять бойових зіткнень ще тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог сьогодні ще не починав наступальних дій.

На інших напрямках фронту ситуація суттєво не змінилася.