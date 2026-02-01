У Києві без тепла залишаються 244 будинки – Кличко

У Києві після аварії в енергосистемі України без теплопостачання залишаються 244 житлові будинки. Більшість багатоповерхівок, які раніше були без опалення, вже підключили до мережі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, станом на зараз у столиці без тепла залишаються 244 будинки.

Кличко нагадав, що внаслідок масштабної аварії, яка сталася у суботу, без опалення опинилися 3419 багатоповерхівок. Переважну більшість із них уже вдалося підключити до теплопостачання.

Комунальні служби та енергетики продовжують працювати над відновленням опалення в будинках киян.