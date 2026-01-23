Ситуація в енергосистемі різко погіршилася — Укренерго

Вранці 23 січня в енергосистемі України суттєво ускладнилася ситуація, через що в більшості регіонів були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії. Причиною стали наслідки масованих ракетно-дронових атак і аварійні ремонти об’єктів генерації.

Як повідомили в Укренерго, головною причиною вимушених відключень є наслідки масованих ракетно-дронових ударів по українських електростанціях і підстанціях систем передачі та розподілу електроенергії. Енергосистема продовжує оговтуватися від завданих пошкоджень, а вранці ситуація додатково ускладнилася через вихід в аварійний ремонт одразу кількох об’єктів генерації.

В компанії пояснили, що обладнання працює на межі можливого. Через попередні руйнування вцілілі енергоблоки зазнають значних перевантажень, щоб забезпечити країну електроенергією, і потребують зупинки для ремонту.

Щоб зберегти баланс в енергосистемі та не допустити неконтрольованих знеструмлень, які можуть призвести до довгострокового виходу з ладу високовольтного обладнання, диспетчери були змушені застосувати екстрені заходи у вигляді аварійних відключень.

В Укренерго зазначили, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених об’єктів. Очікується, що найближчим часом завершаться відновлювальні роботи на окремих потужностях, що дозволить скасувати аварійні обмеження та повернутися до планових графіків погодинних відключень у більшості регіонів.

Енергетики закликали громадян із розумінням поставитися до ситуації та максимально раціонально споживати електроенергію.