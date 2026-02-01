        Суспільство

        До –30° вночі: Укргідрометцентр попередив про сильні морози 2 лютого

        Віктор Алєксєєв
        1 Лютого 2026 21:04
        Зима на Глибоччині. Чернівецька область / Фото з Facebook Петро Митранюк
        У понеділок, 2 лютого, в Україні очікується дуже холодна погода без опадів. У низці регіонів нічна температура опускатиметься до –30 градусів.

        Про це повідомив Укргідрометцентр.

        За прогнозом синоптиків, по всій території країни збережеться холодна та суха погода.

        Вночі температура повітря становитиме 18–23° морозу, у північних областях та на Харківщині — 22–27° морозу, місцями до 30°. Удень очікується 13–18° морозу. На півдні та південному сході вночі прогнозують 12–17° морозу, вдень — 6–11° морозу. У Криму та на Закарпатті вночі температура становитиме 3–8° морозу, вдень — 0–5° морозу.

        На дорогах місцями можлива ожеледиця. Вітер північний та північно-східний, 5–10 м/с.

        У Київській області та Києві 2 лютого також прогнозують холодну погоду без опадів. На дорогах подекуди утворюватиметься ожеледиця. Вітер північний, 5–10 м/с.
        По області вночі температура знизиться до 22–27° морозу, місцями до 30°, удень — 13–18° морозу. У Києві вночі очікується 22–24° морозу, вдень — 14–16° морозу.


