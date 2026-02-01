В Україні запровадять роботу лише авторизованих терміналів Starlink — Федоров

Україна спільно зі Starlink уже зробила перші кроки, які дали швидкий результат у протидії російським дронам. Наступним етапом стане запровадження системи, що дозволить працювати в Україні лише авторизованим терміналам.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, Україна разом зі Starlink уже реалізувала перші рішення, які показали швидкий і відчутний ефект у боротьбі з російськими безпілотниками.

Федоров зазначив, що наступним кроком стане впровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України виключно авторизованим терміналам Starlink. Уже найближчими днями буде оприлюднено інструкції для українських користувачів щодо реєстрації та верифікації терміналів.

Міністр наголосив, що всі невідповідні або неверифіковані термінали будуть відключені. Процес реєстрації, за його словами, буде простим, швидким і зручним для користувачів, а детальні інструкції опублікують найближчим часом.

Федоров також подякував SpaceX та Starlink за співпрацю й проактивну позицію в підтримці України.