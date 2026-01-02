        Політика

        Офіс президента України очолить Буданов: Зеленський поставив першу задачу

        Галина Шподарева
        2 Січня 2026 13:51
        Кирило Буданов / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
        Кирило Буданов / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

        Президент України Володимир Зеленський запропонував очолити Офіс Президента Кирилу Буданову. Новий керівник ОП вже отримав перше завдання.

        Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

        “Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави”, – йдеться в повідомленні.

        За словами Зеленського, Буданов має спеціальний досвід на вказаних напрямах та достатню силу для досягнення результатів.

        Новому керівнику Офісу Президента Зеленський доручив у взаємодії із секретарем РНБО України оновити та представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку України й подальші кроки.

        Володимир Зеленський та Кирило Буданов / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official/17511

