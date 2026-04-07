В Україні дозволили купувати нові авто повністю онлайн через Дію

В Україні запустили можливість купувати нові автомобілі повністю онлайн без відвідування автосалонів. Договір можна підписати через Дія.Підпис зі смартфона.

Як повідомили у Дії, в Україні вперше запустили повний цикл купівлі нового автомобіля онлайн без необхідності фізичної присутності.

Платформа UDRIVE стала першою, де можна обрати авто, підписати договір і оформити покупку дистанційно — без салонів, черг і паперових документів.

Реклама

Реклама

Процес передбачає вибір моделі на сайті офіційного дилера, авторизацію та підписання договору за допомогою Дія.Підпису, оплату через банк і отримання автомобіля у визначений день.

У Дії наголосили, що Дія.Підпис має таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис, тому угоду можна укласти повністю онлайн зі смартфона.

Новий сервіс дозволяє заощадити час і керувати процесом купівлі автомобіля без зайвих поїздок.