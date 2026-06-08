Apple анонсувала iOS 27 з масштабним оновленням Siri та новими AI-функціями

8 червня на конференції WWDC 2026 Apple представила iOS 27. Компанія анонсувала покращення продуктивності, оновлення дизайну Liquid Glass, нову Siri AI та розширені можливості Apple Intelligence.

Про це пише The Verge.

Apple презентувала наступне велике оновлення операційної системи для iPhone — iOS 27. Нова версія буде доступна для всіх пристроїв, які підтримують iOS 26, починаючи з iPhone 11.

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Однією з головних змін став розвиток дизайну Liquid Glass, який дебютував в iOS 26. В iOS 27 користувачі отримають повзунок для регулювання прозорості інтерфейсу. Також Apple повідомила про покращення читабельності елементів дизайну та оновлені візуальні ефекти.

За даними компанії, застосунки в iOS 27 запускатимуться на 30% швидше, а передавання файлів через AirDrop стане на 80% швидшим. Apple також заявляє про покращення продуктивності старіших моделей iPhone завдяки новому планувальнику процесора.

Компанія представила «наступне покоління Apple Intelligence» з новою архітектурою та повністю оновленою Siri. Нова версія голосового помічника отримала назву Siri AI.

За словами Apple, Siri AI стане більш розмовною. Відповіді відображатимуться через Dynamic Island у верхній частині екрана. Користувачі зможуть налаштовувати темп мовлення та виразність голосу помічника. Також з’явиться окремий застосунок Siri, який зберігатиме історію розмов і синхронізуватиме її через iCloud.

Камера також отримає спеціальний режим Siri. Помічник зможе розпізнавати об’єкти через камеру, надавати інформацію про них та зберігати такі діалоги в застосунку Siri.

Apple повідомила, що Siri AI спочатку буде доступна у форматі бета-версії пізніше цього року та на першому етапі працюватиме лише англійською мовою.

Компанія також розширює використання Apple Intelligence в інших застосунках. У Safari штучний інтелект зможе автоматично групувати пов’язані вкладки та відстежувати зміни на вебсторінках за допомогою нової функції Notify Me.

У застосунку Passwords Apple Intelligence зможе автоматично оновлювати дані для підтримуваних облікових записів одним натисканням. Крім того, користувачі отримають можливість створювати команди Shortcuts за допомогою природної мови.

У застосунку Photos Apple оновлює інструмент Clean Up. Він дозволить змінювати композицію фотографій за допомогою генеративного штучного інтелекту. Також компанія оновила генератор зображень Image Playground.

Apple зазначає, що iOS 27 є наступним етапом розвитку Apple Intelligence, який був уперше представлений на WWDC 2024. Раніше компанія вже відкладала запуск оновленої Siri, пояснюючи це тим, що реалізація функцій потребує більше часу, ніж очікувалося. На початку 2026 року Apple також оголосила про використання моделі Gemini від Google для масштабного оновлення Siri.