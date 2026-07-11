Зеленський: балістичні ракети перехопити не вдалося

Внаслідок нічної російської атаки в Києві поранено 11 людей, серед них дитина. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, ще до оголошення повітряної тривоги були зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі. У столиці пошкоджено житлові будинки, офіси та богословську семінарію.

Наслідки атаки на Київ 11 липня 2026 / Фото: Reuters, ДСНС

На місцях працюють оперативні служби. Ліквідація наслідків обстрілів також триває в Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

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Зеленський повідомив, що протягом ночі Росія застосувала понад 120 безпілотників і 12 ракет, половина з яких була балістичною.

Більшість повітряних цілей українським захисникам вдалося збити, однак балістичні ракети перехопити не вдалося.

Президент закликав партнерів виконати обіцянки щодо пакетів підтримки для захисту українців, про які домовилися під час засідання НАТО.

За його словами, необхідно максимально швидко реалізувати домовленості щодо ліцензій на системи Patriot і спільного європейського проєкту протиракетної оборони.

Зеленський наголосив, що забезпечення цих домовленостей є завданням номер один для всіх українських інституцій.