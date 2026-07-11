Російські хакери зламали IP-камери вздовж військових маршрутів у Нідерландах

Російські спецслужби зламали невелику кількість камер, розташованих уздовж військових маршрутів у Нідерландах. Про це повідомляє NOS із посиланням на результати розслідування Загальної служби розвідки і безпеки Нідерландів та Служби військової розвідки і безпеки.

Йдеться про приватні IP-камери, зокрема встановлені підприємствами, до яких можна отримати віддалений доступ через інтернет.

За даними нідерландських спецслужб, злам камер міг дозволити Росії отримувати інформацію про маршрути військових перевезень, а також про типи зброї та техніки, які постачають Україні.

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Розвідка Нідерландів уже тривалий час попереджає про інтерес Росії до військово-логістичних маршрутів. Через своє розташування та підтримку України країна є ціллю для російського шпигунства.

AIVD і MIVD попередили власників компаній, чиї камери розміщені на військових маршрутах, щоб вони могли посилити заходи безпеки.

У спецслужбах зазначили, що IP-камери часто мають недостатній рівень захисту через стандартні паролі, застаріле програмне забезпечення та налаштування за замовчуванням.

За даними розвідки, Росія систематично використовує IP-камери для шпигунських операцій не лише в Нідерландах, а й в інших країнах НАТО та ЄС, а також в Україні.