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        Російські хакери зламали IP-камери вздовж військових маршрутів у Нідерландах

        Віктор Алєксєєв
        11 Липня 2026 10:47
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        Нідерландська розвідка попередила про російське стеження за військовими перевезеннями / Фото: ANP
        Нідерландська розвідка попередила про російське стеження за військовими перевезеннями / Фото: ANP

        Російські спецслужби зламали невелику кількість камер, розташованих уздовж військових маршрутів у Нідерландах. Про це повідомляє NOS із посиланням на результати розслідування Загальної служби розвідки і безпеки Нідерландів та Служби військової розвідки і безпеки.

        Йдеться про приватні IP-камери, зокрема встановлені підприємствами, до яких можна отримати віддалений доступ через інтернет.

        За даними нідерландських спецслужб, злам камер міг дозволити Росії отримувати інформацію про маршрути військових перевезень, а також про типи зброї та техніки, які постачають Україні.

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        Розвідка Нідерландів уже тривалий час попереджає про інтерес Росії до військово-логістичних маршрутів. Через своє розташування та підтримку України країна є ціллю для російського шпигунства.

        AIVD і MIVD попередили власників компаній, чиї камери розміщені на військових маршрутах, щоб вони могли посилити заходи безпеки.

        У спецслужбах зазначили, що IP-камери часто мають недостатній рівень захисту через стандартні паролі, застаріле програмне забезпечення та налаштування за замовчуванням.

        За даними розвідки, Росія систематично використовує IP-камери для шпигунських операцій не лише в Нідерландах, а й в інших країнах НАТО та ЄС, а також в Україні.


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