Bloomberg: Україна зможе купувати зброю у Британії за гроші з 60 млрд євро кредиту ЄС

Європейський Союз планує дозволити Україні купувати британське озброєння за кредит у 60 млрд євро, призначений для оборонних закупівель. ЄС і уряд Великої Британії близькі до відповідної угоди після кількох місяців переговорів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За їхніми словами, ЄС близький до домовленості з урядом Великої Британії, яка дозволить британським компаніям брати участь у цій програмі. Оголошення може відбутися вже наступного тижня — під час зустрічі у Парижі країн “коаліції охочих”, яку очолюють Велика Британія та Франція.

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Фіксованої плати за доступ для Великої Британії не передбачено. Британський уряд робитиме фінансовий внесок тоді, коли Україна вирішить використати кредит для закупівлі військової техніки у британських компаній. Розмір внеску залежатиме від вартості кожного контракту та відсоткових витрат.

За даними Bloomberg, угоду розглядають як примирливий крок після того, як сторони раніше не змогли домовитися про участь Великої Британії в оборонному фонді ЄС SAFE обсягом 150 млрд євро. Ті переговори зупинилися через вимоги ЄС щодо плати за доступ для Британії.

Переговори щодо українського кредиту, за словами співрозмовників видання, просувалися значно легше. Деякі держави-члени ЄС, зокрема Нідерланди, наполягали на швидкому укладенні угоди.

Європейські дипломати вважають, що така домовленість допоможе Україні спростити закупівлю британської зброї на тлі подальшої інтеграції оборонних галузей двох країн.

Bloomberg пише, що союзники також активізують зусилля для передачі Україні більшої кількості засобів для глибоких ударів і систем ППО напередодні зими.

Угоду щодо доступу до оборонного кредиту, за словами співрозмовників, здебільшого узгодили на полях саміту НАТО в Анкарі цього тижня.