Польща оцінила строки запуску виробництва ракет для Patriot в Україні

Україна може отримати виробництво ракет до систем Patriot, але запуск такого процесу потребуватиме багатьох тижнів. Польща вже готова долучитися до сервісного обслуговування та подальших дій, пов’язаних із ракетами для Patriot.

Про це повідомляє агенція Polska Agencja Prasowa з посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша.

За словами польського міністра, завдання є непростим, оскільки нині лише Сполучені Штати виробляють ракети до систем Patriot у масштабах, які не забезпечують навіть потреби самих США.

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“Це не просто, якщо сьогодні тільки у Сполучених Штатах є виробництво ракет до систем Patriot у масштабах, які не забезпечують навіть Сполучені Штати, тому це потрібно робити дуже швидко. Ми налаштовані рішуче. Польща готова негайно до сервісного обслуговування та подальших дій”, — заявив Косіняк-Камиш.

Він також повідомив, що Польща перебуває у групі чотирьох країн НАТО разом із Німеччиною, Швецією та Нідерландами, які отримали в Анкарі статус держав, куди може відбутися трансфер технологій, пов’язаних із виробництвом і сервісним обслуговуванням ракет до систем Patriot.

За словами Косіняка-Камиша, Польща є однією з країн, вказаних США як місце, де мають відбуватися виробництво і сервісне обслуговування. Він додав, що у цьому питанні Варшава також співпрацюватиме з Україною.