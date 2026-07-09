В Ужгороді чоловік помер після падіння з вікна будівлі ТЦК: поліція з’ясовує обставини

Поліція розслідує смерть чоловіка, який дістав тяжкі травми після падіння з вікна будівлі ТЦК та СП в Ужгороді. Постраждалого госпіталізували, однак у лікарні він помер.

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

За даними поліції, подія сталася напередодні, 8 липня. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка провела першочергові слідчі дії та задокументувала обставини інциденту.

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“Потерпілого з тяжкими травмами було госпіталізовано до медичного закладу. Попри вжиті лікарями заходи, чоловік помер у лікарні”, — йдеться в повідомленні.

За фактом смерті у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. У межах досудового розслідування призначено необхідні судові експертизи.

Журналіст Віталій Глагола публікував відео з камер спостереження, на якому зафіксовано останні секунди перед стрибком чоловіка з вікна третього поверху будівлі, де розташовано Ужгородський ТЦК та СП. На короткому записі видно, як чоловік спокійно прямує до вікна, проте самого моменту стрибка на відео немає.

За даними журналіста, загиблому було 36 років, він мешкав у селі Стужиця Ужгородського району. Чоловік вистрибнув із будівлі 8 липня близько 13:30, а помер у лікарні близько 4-ї години ранку 9 липня.