Київ заявив Афінам про право атакувати російські танкери

Україна повідомила Греції, що продовжить атакувати російські судна у відкритому морі в межах права на самооборону за Статутом ООН. Про це пише Euractiv.

Позиція Києва викликала суперечки після того, як біля грецького острова Лефкада в Іонічному морі виявили український морський дрон зі 100 кг вибухівки.

За даними дипломатичних джерел в Афінах, дрон був націлений на російський танкер у Середземному морі на основі розвідданих, зібраних Україною.

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Питання знову порушили цього тижня після того, як російські пранкери Вован і Лексус зв’язалися з радником з національної безпеки прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса Таносом Докосом.

Інцидент спричинив жорстку реакцію Афін. Греція вимагала від Києва вибачень і гарантій, що подібне не повториться, щоб не допустити перетворення Середземного моря на театр війни на тлі занепокоєння можливим впливом на туризм.

Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив Euractiv, що греки мають вимагати вибачень від Росії та Путіна, а не від України.

Офіційно Україна висловила вибачення за інцидент, наголосивши, що він є наслідком російської агресії проти України.

Водночас неофіційно Київ дав зрозуміти, що не має наміру відмовлятися від ураження російських суден у Середземному морі.

За даними дипломатичних джерел в Афінах, під час кількох особистих зустрічей після інциденту 7 травня українські дипломати заявили, що Київ продовжить атакувати російські танкери у відкритому морі в межах права на самооборону за статтею 51 Статуту ООН.

Українські представники також послалися на Договір про дружбу між двома країнами від 1996 року. Згідно з ним, сторони мають проводити консультації, якщо виникає ситуація, що може становити загрозу міжнародному миру та порядку.

Київ вважає, що Афіни не виконали це положення. Українська сторона стверджує, що питання стало надмірно політизованим у грецьких медіа ще до проведення попередніх консультацій з Києвом.