Працівникам складів Wildberries заборонили приносити смартфони

Співробітникам складів Wildberries із 3 серпня заборонили приносити на роботу смартфони. На території складських об’єктів дозволено користуватися лише кнопковими телефонами без камер.

Про це йдеться у розпорядженні компанії, яке надіслали працівникам 31 липня.

У Wildberries пояснили заборону тим, що фото- та відеозйомка під час повітряної тривоги може загрожувати безпеці працівників і розкрити позиції сил протиповітряної оборони.

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У компанії заявили, що після дозволу приносити смартфони на територію складів були зафіксовані випадки зйомки безпілотників і подій під час атак, а також поширення цих матеріалів.

Щоб уникнути таких ризиків, співробітникам дозволили користуватися лише кнопковими мобільними телефонами без камер. У компанії зазначили, що це дасть змогу залишатися на зв’язку з близькими та водночас дотримуватися вимог безпеки.

Працівників також попередили, що зйомка під час повітряної тривоги може спричинити адміністративну, а в окремих випадках — кримінальну відповідальність.