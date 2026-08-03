        Суспільство

        Працівникам складів Wildberries заборонили приносити смартфони

        Віктор Алєксєєв
        3 Серпня 2026 12:41
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        Дим від пожару на складі Wildberries під Самарою / Фото: скріншот
        Дим від пожару на складі Wildberries під Самарою / Фото: скріншот

        Співробітникам складів Wildberries із 3 серпня заборонили приносити на роботу смартфони. На території складських об’єктів дозволено користуватися лише кнопковими телефонами без камер.

        Про це йдеться у розпорядженні компанії, яке надіслали працівникам 31 липня.

        У Wildberries пояснили заборону тим, що фото- та відеозйомка під час повітряної тривоги може загрожувати безпеці працівників і розкрити позиції сил протиповітряної оборони.

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        У компанії заявили, що після дозволу приносити смартфони на територію складів були зафіксовані випадки зйомки безпілотників і подій під час атак, а також поширення цих матеріалів.

        Щоб уникнути таких ризиків, співробітникам дозволили користуватися лише кнопковими мобільними телефонами без камер. У компанії зазначили, що це дасть змогу залишатися на зв’язку з близькими та водночас дотримуватися вимог безпеки.

        Працівників також попередили, що зйомка під час повітряної тривоги може спричинити адміністративну, а в окремих випадках — кримінальну відповідальність.


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