Іран пригрозив Україні відповіддю через атаку на судно в Каспійському морі

Іран вживатиме заходів, щоб Україна відповіла за атаку на іранське судно в Каспійському морі.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї, повідомляє агентство Mehr.

За його словами, українські посадовці назвали інцидент ненавмисним, однак наявні в Тегерана докази нібито свідчать про навмисний характер атаки.

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«Ми вживемо всіх необхідних заходів, щоб Україна відповіла за свої дії і щоб подібні інциденти більше не повторювалися», — заявив Багаї.

Інших подробиць інциденту та інформації про можливі наслідки для судна агентство не навело.

Раніше, міністри закордонних справ обох країн уже обговорили цю ситуацію по телефону на тлі чуток про підготовку Тегераном удару у відповідь. Іран вимагає компенсації.