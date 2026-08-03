У Володимирській області РФ після атаки дронів горить склад Wildberries

У Собінському окрузі Володимирської області РФ безпілотники атакували складський комплекс. Унаслідок удару виникла пожежа, є руйнування.
Про це повідомив губернатор регіону Олександр Авдєєв.
За його словами, людей зі складського комплексу евакуювали. На місці працюють оперативні служби.
Авдєєв зазначив, що в регіоні зберігається небезпека атаки безпілотників, і закликав місцевих жителів дотримуватися заходів безпеки.
У компанії Wildberries підтвердили, що після атаки БпЛА горить її склад.
🔥 У Владімірській області рф уражено склад Wildberries— Сергій Погребецький (@pogrebeckij) August 3, 2026
Площа логістичного комплексу становить 172 тисячі квадратних метрів. pic.twitter.com/qdrpfGZg1C
Інформації про постраждалих наразі немає.
Площа логістичного комплексу становить 172 тисячі квадратних метрів.