У Володимирській області РФ після атаки дронів горить склад Wildberries

У компанії Wildberries підтвердили, що після атаки БпЛА горить її склад.

Авдєєв зазначив, що в регіоні зберігається небезпека атаки безпілотників, і закликав місцевих жителів дотримуватися заходів безпеки.

За його словами, людей зі складського комплексу евакуювали. На місці працюють оперативні служби.