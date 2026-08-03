        Події

        У Володимирській області РФ після атаки дронів горить склад Wildberries

        Віктор Алєксєєв
        3 Серпня 2026 08:26
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        У Росії після удару БпЛА спалахнув черговий склад Wildberries / Фото: соцмережі
        У Росії після удару БпЛА спалахнув черговий склад Wildberries / Фото: соцмережі

        У Собінському окрузі Володимирської області РФ безпілотники атакували складський комплекс. Унаслідок удару виникла пожежа, є руйнування.

        Про це повідомив губернатор регіону Олександр Авдєєв.

        За його словами, людей зі складського комплексу евакуювали. На місці працюють оперативні служби.

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        Авдєєв зазначив, що в регіоні зберігається небезпека атаки безпілотників, і закликав місцевих жителів дотримуватися заходів безпеки.

        У компанії Wildberries підтвердили, що після атаки БпЛА горить її склад.

        Інформації про постраждалих наразі немає.

        Площа логістичного комплексу становить 172 тисячі квадратних метрів.


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