Росія перетворила Донецький аеропорт на масштабну базу для запуску “шахедів”

Російські війська перетворили зруйнований Донецький аеропорт на масштабну базу для запуску ударних безпілотників. Вона розташована менш ніж за 50 кілометрів від лінії фронту, що суттєво скорочує час для реагування української протиповітряної оборони.

Про це повідомляють Донбас Реалії — проєкт Радіо Свобода — з посиланням на українських військових, експертів та OSINT-аналітиків.

Наприкінці 2024 року призначений Кремлем керівник окупованої частини Донеччини Денис Пушилін обіцяв розпочати розмінування території та відновити аеропорт як «повітряну гавань». Однак уже в серпні 2025 року аналітики зафіксували там будівництво інфраструктури для безпілотників типу Shahed і «Гербера».

Реклама

Реклама

До кінця 2025 року на території аеропорту з’явилися чотири пускові установки та близько 90 гаражів для зберігання дронів. Станом на червень 2026 року кількість пускових установок зросла до семи, а гаражів — до понад 130.

Крім стаціонарних установок, російські військові використовують мобільні пускові комплекси на спеціально обладнаних автомобілях. Вони виїжджають на вцілілі злітні смуги, запускають дрони та швидко залишають позиції.

За словами аналітиків, Донецький аеропорт є зручним для запуску безпілотників через наявність злітних смуг, великих відкритих територій і складських приміщень поблизу. Донецьк також прикриває ешелонована система російської ППО.

Основним призначенням бази вважають удари по прифронтових районах Донеччини. Через близькість до лінії бойового зіткнення керований «шахед» може досягти цілі приблизно за пів години.

Водночас географія атак поступово розширюється. За даними моніторингових каналів, запущені з ДАПу дрони вже долітали до Дніпра, околиць Кривого Рогу, Києва та Харківської області. На території аеропорту також з’явилася інфраструктура для запуску швидших реактивних модифікацій «шахедів».

Українські військові заявляли, що взяли Донецький аеропорт під вогневий контроль. Сили оборони завдають ударів по пускових установках, машинах заряджання, складах, паливозаправниках і засобах прикриття.

Після українських атак російські сили почали будувати бетонні бункери, ховати обладнання у підвалах і закритих приміщеннях, посилювати ППО та встановлювати макети для відволікання ударів.

Експерти зазначають, що повністю знешкодити базу можливо лише в межах комплексної операції зі знищенням протиповітряної оборони, складів, ланцюгів постачання та ключових фахівців, які готують безпілотники до запуску.

Системні удари по інфраструктурі ДАПу вже зменшують можливості російських військ і дають українській ППО більше часу для виявлення та знищення дронів.