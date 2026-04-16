БПЛА “Азову” взяли під контроль логістику окупантів біля Донецька

Підрозділи 1-го корпусу НГУ «Азов» встановили постійний вогневий контроль над ключовими логістичними маршрутами російських військ у районі Донецька. Це суттєво ускладнило постачання та переміщення техніки окупантів.

Про це повідомили у 1-му корпусі НГУ «Азов».

За їхніми даними, контроль здійснюється за допомогою ударних безпілотників.

Йдеться про низку напрямків, які раніше використовувалися російськими військами для безпечного тилового забезпечення, зокрема Зугрес, Андріївка, Старобешеве, Горлівка, Лисичанськ і Донецька кільцева дорога. Наразі ці маршрути регулярно уражаються.

У «Азові» зазначають, що фактична втрата «безпечного тилу» свідчить про проблеми російської армії з контролем повітряного простору та змінює умови ведення бойових дій на цьому напрямку.