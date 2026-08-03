У Києві затримали військового у статусі СЗЧ за вбивство чоловіка в хостелі

У Києві поліцейські затримали 51-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві сусіда по хостелу на вулиці Митрополита Шептицького.

Про це повідомили в поліції Києва.

За даними правоохоронців, між двома мешканцями хостелу виник словесний конфлікт. Під час суперечки 51-річний уродженець Запорізької області схопив кухонний ніж і вдарив 34-річного чоловіка в серце.

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Потерпілий, уродженець Київської області, проживав у хостелі лише два дні. Від отриманого поранення він помер на місці.

Нападник утік, однак уже за годину поліцейські розшукали та затримали його неподалік від місця злочину.

За інформацією поліції, затриманий виявився військовослужбовцем, який перебував у статусі самовільного залишення частини.

Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.