NYT: У Європі нова система біометричного контролю спричинила хаос в аеропортах

Європейські лідери відмовилися призупинити дію нової системи прикордонного контролю Entry/Exit System, яка цього літа спричинила довгі черги, плутанину та запізнення пасажирів на рейси в аеропортах. Про це пише The New York Times.

Система Entry/Exit System, або E.E.S., зобов’язує країни 29-державної Шенгенської зони збирати біометричні дані мандрівників під час в’їзду, зокрема фото обличчя та відбитки пальців, а також підтверджувати їхню особу під час виїзду.

Після того як система повністю запрацювала у квітні, аеропорти й авіакомпанії почали повідомляти про масштабні проблеми. Йдеться про багатогодинні черги на пунктах контролю, плутанину з процедурами та побоювання, що ситуація погіршиться в пік літнього туристичного сезону.

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Через ці проблеми керівники європейської авіаційної галузі минулого тижня звернулися до Євросоюзу із закликом призупинити дію E.E.S. на літо. У відкритому листі до президентки Єврокомісії вони заявили, що система “підриває репутацію Європи, європейський туризм і транспортне сполучення”.

Однак у вівторок керівництво Європейської комісії офіційно відхилило це прохання під час зустрічі з представниками галузі. У Брюсселі заявили, що переваги нової системи для безпеки переважають її незручності.

Представник Єврокомісії після зустрічі заявив, що система робить громадян ЄС більш захищеними, водночас мінімізуючи вплив на легальних мандрівників із країн, що не входять до ЄС. За його словами, E.E.S. уже зареєструвала 110 млн поїздок і відмовила у в’їзді 45 тисячам відвідувачів.

E.E.S. застосовується у 29 країнах Шенгенської зони. До неї входять 25 держав Європейського Союзу, а також Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія.

Система стосується більшості відвідувачів цих країн, які подорожують на короткий термін — до 90 днів протягом 180-денного періоду, незалежно від того, чи мають вони візу.

Від початку запуску системи в Європі у жовтні мандрівники стикалися з різними процедурами, які можуть тривати від кількох хвилин до кількох годин. В одних аеропортах встановлені кіоски самообслуговування для реєстрації біометричних даних, в інших це вручну роблять прикордонники.

Наразі лише дві країни — Швеція та Португалія — дозволяють мандрівникам використовувати спеціальний застосунок. У майбутньому E.E.S. має стати автоматизованою системою.

Представники авіаційної галузі заявили, що зараз система не виконує одну зі своїх ключових цілей — не забезпечує ефективний перетин кордонів і нормальну роботу європейської транспортної мережі.

За чинними правилами, E.E.S. можна призупиняти лише частково. Аеропортам дозволяють не збирати біометричні дані протягом шести годин, але вони все одно мають реєструвати інформацію про мандрівників.

Авіаційна галузь вважає, що цього недостатньо для суттєвого скорочення затримок. Її представники безуспішно просили надати більше гнучкості, щоб тимчасово повертатися до стандартного проставлення штампів у паспортах, доки не буде збільшено кількість прикордонників і не уніфіковано процедури реєстрації пасажирів.

Опитування Airports Council International серед 85 аеропортів у 20 країнах показало, що в пікові періоди у червні пасажири могли чекати до п’яти годин, щоб потрапити до країни.

Хоча система має зберігати дані мандрівників протягом трьох років, деякі відвідувачі заявляли, що їх неодноразово просили повторно здавати біометрію, що спричиняло нові затримки.

Через проблеми частина користувачів у соцмережах писала, що переглядає плани подорожей до Європи.

Попередження про неготовність системи до пікового літнього сезону лунають по всій авіаційній галузі. Ryanair попередила пасажирів про “серйозні збої” в низці аеропортів і порадила приїжджати завчасно.

У переліку згадані аеропорти Тенерифе-Південний на Канарських островах, Пальма на Майорці, Аліканте і Малага в Іспанії, Мілан-Бергамо в Італії, Краків у Польщі та Париж-Бове.

Операційний директор Ryanair Ніл Макмегон заявив, що літніх мандрівників змушують “терпіти непотрібний хаос на паспортному контролі”. За його словами, пасажирів і родини не можна використовувати як “піддослідних” для недопрацьованої системи, яка ризикує створити довгі черги, пропущені рейси та зайвий стрес в аеропортах цього літа.

У Римі аеропорти вже майже щодня призупиняють збір біометричних даних. Представник Aeroporti di Roma, яка управляє аеропортами міста, повідомив, що Rome Fiumicino, найзавантаженіший аеропорт Італії, очікує близько 11 млн пасажирів у червні та липні — до 180 тисяч пасажирів у пікові дні.