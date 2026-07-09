Оголосили номінантів на Emmy Awards: найбільше номінацій отримав серіал “The Pitt”

У середу оголосили номінантів 78-ї щорічної премії Primetime Emmy Awards. Голлівуд відзначив низку нових серіалів, а в одній із головних комедійних категорій очікується протистояння двох зірок. Про це повідомляє CNN.

Одним із переможців дня став Apple TV: нові серіали “Pluribus”, “Margo’s Got Money Troubles” і “Widow’s Bay” отримали сильні позиції серед номінантів.

Водночас виборці Emmy продовжили підтримувати й уже відомі проєкти. Найбільше номінацій серед усіх шоу отримала медична драма HBO Max “The Pitt” — загалом 25.

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У драматичних категоріях серіал “Euphoria” не потрапив до головної номінації після суперечливого фінального сезону, однак Зендея та Колман Домінго отримали акторські номінації.

Окремо CNN зазначає, що шанувальникам “Heated Rivalry”, незадоволеним відсутністю серіалу серед номінантів, не варто обурюватися: канадська спортивна драма не мала права претендувати на Emmy, оскільки є повністю канадським виробництвом. Водночас один із виконавців головних ролей Коннор Сторрі все ж отримав номінацію за гостьову появу в “Saturday Night Live”.

У комедійних категоріях головна боротьба в номінації за найкращу жіночу роль, імовірно, розгорнеться між Лізою Кудроу за “The Comeback” і Джин Смарт за “Hacks”. Обидві акторки отримали сильні відгуки за фінальні сезони своїх серіалів.

Джин Смарт уже чотири рази отримувала Emmy за роль Дебори Венс у комедії HBO. Ліза Кудроу має одну статуетку Emmy — її вона здобула у 1998 році за роль другого плану Фібі Буффе в “Friends”.

Ще однією помітною подією у комедійних категоріях став успіх “Widow’s Bay”. Горор-комедія з Метью Рісом у ролі мера острова, де відбуваються надприродні явища, отримала 19 номінацій.

Серіал “The Bear”, попри дедалі прохолоднішу реакцію частини глядачів і критиків, також потрапив до номінації за найкращий комедійний серіал. Айо Едебірі та покійний голлівудський актор Роб Райнер отримали номінації за роботу в шоу, однак Джеремі Аллен Вайт, який раніше двічі перемагав у своїй категорії, цього разу залишився без номінації.

Для Метью Ріса день оголошення номінантів став особливо успішним. Окрім “Widow’s Bay”, він отримав номінацію в категорії мінісеріалів за роль мільярдера у “The Beast in Me”. Його партнерка по серіалу Клер Дейнс також отримала номінацію.

Дружина Ріса Кері Рассел також потрапила до списку номінантів — за роль американської посолки у драмі Netflix “The Diplomat”.

Церемонію Emmy Awards проведе зірка “Law & Order: Special Victims Unit” Марішка Гаргітей. Вона відбудеться 14 вересня і транслюватиметься на NBC та Peacock.