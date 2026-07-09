ЗСУ звільнили Новохатське

Українські військові звільнили від російських окупантів селище Новохатське на Донеччині – воно розміщене поблизу адміністративної межі з Дніпропетровською областю. Про це повідомила 37 окрема бригада морської піхоти, пише Мілітарний.

Населений пункт звільнили завдяки спільній операції бійців 37 окремої бригади морської піхоти та 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

«Крок за кроком, попри опір ворога та щільне мінування, морпіхи та десантники виконали поставлене завдання. Ворог вибитий із позицій, зазнав втрат і відступив», — повідомили в пості.

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Новохатське розташоване між річками Вовча та Мокрі Яли на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, що наприкінці червня штурмовики 425-го полку вибили російських окупантів, які намагалися зайняти селище Козача Лопань та село Гранів на Харківщині.

У підрозділі повідомили, що росіяни намагалися накопичити сили в Козачій Лопані.