        Суспільство

        Сили оборони зачистили від росіян Панківку на Донеччині

        Федір Олексієв
        15 Вересня 2025 11:58
        читать на русском →

        На Добропільському напрямку Сили оборони України відновили контроль над Панківкою.

        Про це повідомляє 1-й корпус НГУ “Азов”.

        Реклама
        Реклама

        “У результаті злагоджених дій підрозділів ЗСУ та НГУ, від противника зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території”, – йдеться у повідомленні.

        Російські війська намагаються утримати позиції та посилюють угруповання на напрямку. Для збільшення оборонного потенціалу в зону відповідальності 1-го корпусу передислоковано додаткові резерви: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти.

        “Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони”, – наголосили у корпусі.

        Панівка на мапі DeepState

        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини