Сили оборони зачистили від росіян Панківку на Донеччині

На Добропільському напрямку Сили оборони України відновили контроль над Панківкою.

Про це повідомляє 1-й корпус НГУ “Азов”.

“У результаті злагоджених дій підрозділів ЗСУ та НГУ, від противника зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території”, – йдеться у повідомленні.

Російські війська намагаються утримати позиції та посилюють угруповання на напрямку. Для збільшення оборонного потенціалу в зону відповідальності 1-го корпусу передислоковано додаткові резерви: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти.

“Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони”, – наголосили у корпусі.