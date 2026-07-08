Кава і шоколад можуть вдарити по гаманцях: погодні ризики розганяють ціни

Ціни на каву та шоколад різко зросли на тлі побоювань, що погодне явище Ель-Ніньйо може негативно вплинути на врожаї в Бразилії та Західній Африці. Аналітики заявили, що ф’ючерси на каву арабіка наблизилися до “території мемних акцій” після найбільшого одноденного руху за десятиліття.

Про це пише Forbes.

Ф’ючерси на каву в понеділок підскочили на 18,5% і досягли 3,57 долара за фунт. Це стало найбільшим цього товару протягом одного торгового дня з 2000 року. З 10 червня ціни на каву зросли на 48%, перш ніж у вівторок на ранніх торгах впали більш ніж на 7%.

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У фінансовій групі StoneX назвали понеділкову сесію “історичною” та заявили, що ф’ючерси на каву вийшли на “територію мемних акцій”. За оцінкою аналітиків, агресивні купівлі з боку інституційних інвесторів і фондів із комп’ютеризованою торгівлею переважили значні продажі з боку країн-виробників кави.

Погодні ризики посилилися на тлі очікувань можливого порушення врожаїв через Ель-Ніньйо. Водночас запаси преміальної кави арабіка залишаються обмеженими. Аналітики зазначили, що наразі “фактичної погодної проблеми”, яка впливає на врожаї Бразилії, немає, а головною проблемою залишається якість.

Ель-Ніньйо сформувався в Тихому океані на початку цього місяця. За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, це погодне явище зазвичай має “значний” вплив на країни Північної півкулі взимку. Очікується, що Ель-Ніньйо досягне піку між листопадом і січнем та спричинить вищі за норму температури і більш нерегулярні опади.

Ф’ючерси на какао в понеділок зросли на 13% до найвищого рівня з січня. За словами керівника стратегії сировинних товарів Saxo Оле Гансена, це значною мірою пов’язано з тривалими дощами в Західній Африці, які посилили занепокоєння щодо постачання.

Forbes зазначає, що ринок також стежитиме за тим, чи підвищить Intercontinental Exchange, де торгуються ф’ючерси на каву арабіка, маржинальні вимоги. Це може змусити трейдерів вносити більше коштів для підтримання своїх позицій і спричинити падіння цін на каву після різкого зростання.

У StoneX також попередили, що потенційне скорочення обсягу кави, схваленої біржею, може стати “великим структурним ризиком, що нависає над ринком”.

Кава у США вже суттєво подорожчала: у квітні середня ціна фунта досягла рекордних 9,72 долара, а в травні знизилася лише до 9,51 долара. За оцінками Forbes, з червня 2020 року до квітня 2026-го середня вартість упаковки кави зросла на 115%.

Водночас попит не падає. За даними StoneX, споживання кави цього року досягло рекордного рівня, а 66% дорослих у США заявили, що пили каву попереднього дня.