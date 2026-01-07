В Україні оновили правила використання ГМО: реєстрація, обов’язкове маркування і штрафи

В Україні набуває чинності нова система регулювання генетично модифікованих організмів. Євроінтеграційний закон №3339-IX запроваджує прозорі правила контролю, маркування та оцінки ризиків для здоров’я людей і довкілля.

Як повідомляє Верховна Рада України, цей закон оновлює правила генетично-інженерної діяльності та замінює застаріле законодавство 2007 року. Документ передбачає державну реєстрацію будь-якого використання ГМО та обов’язкову оцінку ризиків для здоров’я людини і навколишнього середовища.

Згідно з законом, відомості про всі дозволені ГМО публікуватимуться у відкритих державних реєстрах із вільним, цілодобовим та безоплатним доступом. Також запроваджується обов’язкове маркування «з ГМО» для всіх продуктів, у яких частка генетично модифікованих організмів у будь-якому інгредієнті перевищує 0,9%.

Реклама

Реклама

За порушення правил поводження з ГМО закон передбачає штрафи у розмірі до 20 мінімальних заробітних плат. Методики оцінки ризиків і лабораторні дослідження гармонізовані з нормами Європейського Союзу. Основна частина положень закону набирає чинності у вересні цього року.

Окремо зазначається, що нова система регулювання охоплює весь ланцюг — від лабораторних досліджень до промислового використання ГМО.