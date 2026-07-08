РФ вдень завдала ударів по Києву: загинули двоє людей, є постраждалі

8 липня у Деснянському районі Києва внаслідок чергової атаки російських БпЛА загинули дві людини. Ще дев’ятеро постраждали.

Про це повідомили в ДСНС України.

Влучання БпЛА сьогодні вдень зафіксували на двох локаціях у Деснянському районі.

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На одній з адрес внаслідок атаки постраждали шестеро людей, ще одна людина загинула.

За іншою адресою дрон влучив у триповерхові склади. Вогонь перекинувся на сусідню будівлю. Відомо про трьох постраждалих та одного загиблого. Пожежу ліквідували на площі 900 кв. м.

До ліквідації наслідків атаки залучалися 70 рятувальників та 20 одиниць техніки.