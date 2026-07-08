Двоє загиблих і четверо дітей серед постраждалих: нові дані про наслідки удару по Харкову

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Немишлянському району Харкова зросла до 23 людей. Двоє людей загинули, серед постраждалих — четверо дітей, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові після удару РФ частково зруйнований пʼятий поверх будинку, загинули двоє людей / Фото: Харківська ОВА

За його словами, російські війська вранці 8 липня атакували пʼятиповерховий житловий будинок у Харкові.

Внаслідок удару загинули двоє людей приблизно 60-річного віку. Їхні дані уточнюються.

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Поранень зазнали 16 людей, серед них четверо дітей — хлопці 17, 16 і 3 років, а також 12-річна дівчинка. Ще семеро постраждалих отримали гостру реакцію на стрес, їм надали медичну допомогу на місці.

У лікарні перебувають пʼятеро людей. Один чоловік — у важкому стані, його оперують.

У пʼятиповерховому будинку частково зруйнований пʼятий поверх. Поруч пошкоджені два автомобілі.

За ще однією адресою після влучання загорілася господарча споруда на площі 40 квадратних метрів. Пожежу вже локалізували.

У соцмережах також поширили відео з місця удару. За попередніми даними, цивільний автомобіль проїжджав повз будинок у момент атаки, уламки влучили в машину. Автомобіль проїхав ще близько 100 метрів, водій загинув.

На місці удару працюють екстрені та профільні служби. Рятувальники перевіряють, чи не потрібна допомога іншим людям, та ліквідовують наслідки атаки.