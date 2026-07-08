Російський дрон атакував маршрутку в Херсоні: загинула 72-річна жінка, шестеро поранені

Уранці 8 липня російський безпілотник атакував маршрутне таксі в Корабельному районі Херсона. Внаслідок удару загинула 72-річна жінка, ще шестеро людей дістали поранення, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

У Херсоні безпілотник РФ ударив по маршрутному автобусу з людьми / Фото: Херсонська ОВА

За його словами, атака сталася близько 7:00. Спочатку було відомо про одну загиблу та одного пораненого у тяжкому стані. Згодом кількість постраждалих зросла.

До лікарні доправили 40-річну жінку та чоловіків 46, 55 і 57 років. Попередньо, вони дістали мінно-вибухові травми.

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Також ушпиталили 47-річну херсонку. У неї контузія, мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми.

Водій автобуса дістав контузію. Сам транспортний засіб зазнав значних пошкоджень.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу та проводять дообстеження.

Шанько назвав удар по маршрутці черговим терактом росіян і висловив співчуття рідним та близьким загиблої.