Росія вночі вдарила КАБами по Запоріжжю: троє поранених, понад 15 тисяч абонентів без світла

У ніч проти 8 липня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ударів поранені троє людей, а понад 15 тисяч абонентів залишилися без електропостачання, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Нічна атака на Запоріжжя: КАБи влучили по підприємству та гаражному кооперативу / Фото: Запорізька ОВА

Близько 04:36 в області оголосили загрозу застосування КАБів по Запорізькій області та місту Запоріжжя. Уже за кілька хвилин Федоров повідомив про вибухи.

За його даними, один із ударів прийшовся по підприємству харчової промисловості. Приміщення підприємства зруйноване, поранення дістав 43-річний працівник. Йому надають необхідну медичну допомогу.

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Ще одна російська керована авіабомба влучила по території гаражного кооперативу. Там зруйновані та пошкоджені будівлі.

Внаслідок цього удару поранень дістали двоє людей — 76-річні чоловік і жінка. Вони самостійно звернулися по допомогу до лікарів.

Після атаки у Запоріжжі без електропостачання залишилися 15 342 абоненти. Серед них — 14 574 побутових і 768 юридичних споживачів.

Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.