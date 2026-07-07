Чемпіони світу були за крок від вильоту: Аргентина вирвала перемогу в Єгипту

Збірна Аргентини вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу після драматичної перемоги над Єгиптом у матчі 1/8 фіналу 7 липня. Діючі чемпіони світу поступалися 0:2, але забили три м’ячі наприкінці гри й вирвали перемогу в компенсований час.

Про це повідомляє “Головне в Україні”.

Збірна Аргентини перемогла Єгипет із рахунком 3:2 у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу.

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Єгиптяни відкрили рахунок уже на 15-й хвилині — після подачі Аттіа відзначився Ібрагім.

На 21-й хвилині Аргентина отримала шанс зрівняти рахунок, але Ліонель Мессі не реалізував пенальті: удар аргентинця відбив воротар Шобейр.

У другому таймі Єгипет збільшив перевагу. На 67-й хвилині після контратаки Хассан віддав передачу на Зіко, який забив другий гол своєї команди.

Аргентина повернулася в гру на 79-й хвилині: Крістіан Ромеро після подачі Мессі головою відправив м’яч у сітку.

Через чотири хвилини Мессі зрівняв рахунок, пробивши у дальній кут під час штурму воріт Єгипту.

Переможний гол аргентинці забили на 90+3-й хвилині. Енцо Фернандес після подачі Лаутаро Мартінеса пробив головою і вивів Аргентину вперед.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь Аргентини. Після цієї перемоги команда вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу.