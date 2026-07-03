Швейцарія впевнено вибила Алжир і вчетверте поспіль вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Швейцарії з футболу впевнено обіграла Алжир у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Команда перемогла з рахунком 2:0 і вчетверте поспіль пробилася до 1/8 фіналу мундіалю.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Швейцарія підійшла до плейоф у статусі переможця своєї групи, де здобула дві перемоги та одну нічию. Алжир завершив груповий етап третім, набравши чотири очки.

Реклама

Реклама

Рахунок швейцарці відкрили вже на 10-й хвилині. Нападник Брель Емболо забив після передачі Йогана Манзамбі.

До кінця першого тайму активніше в атаці діяв Алжир. Команда завдала п’ять ударів, два з них — у площину воріт, однак зрівняти рахунок до перерви не змогла.

На старті другого тайму Швейцарія фактично закрила питання переможця. Одразу після свистка команда увімкнула високий пресинг біля штрафного майданчика Алжиру, м’яч відскочив до Дана Ндоє, і той потужно пробив під ліву стійку. Голкіпер Люка Зідан не зміг дотягнутися до м’яча — 2:0.

Завдяки цій перемозі Швейцарія вчетверте поспіль вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Водночас на трьох попередніх мундіалях команда вилітала саме на цій стадії.

У наступному матчі Швейцарія зіграє з переможцем пари Колумбія — Гана. Цей суперник визначиться в ніч на суботу, 4 липня.