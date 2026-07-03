В окупованому Криму після нічних вибухів горіли кілька електропідстанцій

У ніч проти 3 липня в окупованому Криму повідомляли про вибухи, стрілянину та пожежі на енергетичних об’єктах у кількох районах півострова.

Про це повідомляє канал “Крымский ветер” із посиланням на підписників і дані супутникової зйомки моніторингової групи.

Перші повідомлення про вибухи почали з’являтися після опівночі. Зокрема, підписники каналу повідомляли про стрілянину та вибухи в селищі Гвардійське, у районі аеродрому “Кача”, у Сакському районі та поблизу аеродрому “Саки” в Новофедорівці.

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Також повідомлялося про вибухи та стрілянину в Бахчисарайському районі, районі мису Фіолент у Севастополі та Сімферопольському районі.

У місті Старий Крим і навколишніх селах після вибухів зникло світло. За попередніми оцінками каналу, удар міг бути завданий по електропідстанції.

Згодом моніторингова група “Крымского ветра” повідомила з посиланням на дані супутникової зйомки, що після нічних атак горіла електропідстанція ПС 110/35/10 кВ “Белогорск” у Білогірську.

За даними каналу, ця підстанція забезпечує електроенергією місто та околиці, а також великі промислові об’єкти.

Крім того, повторно була уражена і горіла електропідстанція ПС 220/35/10 кВ “Марьяновка” у Красногвардійському районі. Раніше підписники повідомляли, що над селом Мар’янівка близько першої години ночі було видно чорний дим.

“Крымский ветер” зазначає, що підстанція “Марьяновка” проходить масштабну реконструкцію з 2024 по 2026 роки. Там замінюють старі трансформатори потужністю 20 МВА на нові, потужністю 40 МВА.

Поруч із Мар’янівкою, за даними супутникової зйомки, також зафіксували пожежу в районі залізничного мосту біля села Янтарне. Міст розташований над Красногвардійською гілкою Північно-Кримського каналу.

Також повідомляється про пожежу на електропідстанції ПС 110/35/10 кВ “Старый Крым”. Це важливий вузол електромереж із напругою 110 кВ.

У Джанкої, за даними моніторингової групи, горіли дві електропідстанції — ПС “Джанкой” 330 кВ та ПС 35/10 кВ “Загородная”.

ПС “Джанкой” 330 кВ є вузловою електропідстанцією і, як стверджує канал, використовується зокрема для енергозабезпечення російських військових об’єктів. ПС “Загородная” забезпечує електроенергією військовий аеродром “Джанкой”.

Також “Крымский ветер” повідомив про можливу пожежу на підстанції ПС 110 кВ “Саки”, однак зазначив, що ці дані поки не підтверджені та потребують дорозвідки.

Отже, за даними каналу, уночі в окупованому Криму були уражені або горіли підстанції “Белогорск”, “Марьяновка”, “Старый Крым”, “Джанкой”, “Загородная”, а також, можливо, “Саки”.

Офіційного підтвердження цієї інформації з боку українських військових наразі немає.