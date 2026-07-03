Мінус 1250 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати Росії

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24 лютого 2022 року по 3 липня 2026 року орієнтовно склали близько 1 407 150 військових.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За останню добу Сили оборони знищили ще 1250 російських окупантів.
Також за добу російська армія втратила 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 2 РСЗВ і 4 засоби ППО.
Крім того, українські захисники знищили 18 наземних робототехнічних комплексів, 2152 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 48 крилатих ракет, 385 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 одиниці спеціальної техніки.
Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 1 407 150 осіб;
- танків — 12 073;
- бойових броньованих машин — 24 863;
- артилерійських систем — 45 225;
- РСЗВ — 1 912;
- засобів ППО — 1 463;
- літаків — 436;
- гелікоптерів — 353;
- наземних робототехнічних комплексів — 1 809;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 387 342;
- крилатих ракет — 4 846;
- кораблів і катерів — 33;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 115 237;
- спеціальної техніки — 4 380.
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.