        Суспільство

        Мінус 1250 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати Росії

        Сергій Бордовський
        3 Липня 2026 07:37
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        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        Ілюстративне фото з відкритих джерел

        Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24 лютого 2022 року по 3 липня 2026 року орієнтовно склали близько 1 407 150 військових.

        Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

        За останню добу Сили оборони знищили ще 1250 російських окупантів.

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        Також за добу російська армія втратила 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 2 РСЗВ і 4 засоби ППО.

        Крім того, українські захисники знищили 18 наземних робототехнічних комплексів, 2152 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 48 крилатих ракет, 385 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 одиниці спеціальної техніки.

        Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно становлять:

        • особового складу — близько 1 407 150 осіб;
        • танків — 12 073;
        • бойових броньованих машин — 24 863;
        • артилерійських систем — 45 225;
        • РСЗВ — 1 912;
        • засобів ППО — 1 463;
        • літаків — 436;
        • гелікоптерів — 353;
        • наземних робототехнічних комплексів — 1 809;
        • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 387 342;
        • крилатих ракет — 4 846;
        • кораблів і катерів — 33;
        • підводних човнів — 2;
        • автомобільної техніки та автоцистерн — 115 237;
        • спеціальної техніки — 4 380.

        У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.


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