Мінус 1250 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати Росії

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24 лютого 2022 року по 3 липня 2026 року орієнтовно склали близько 1 407 150 військових.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За останню добу Сили оборони знищили ще 1250 російських окупантів.

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Також за добу російська армія втратила 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 2 РСЗВ і 4 засоби ППО.

Крім того, українські захисники знищили 18 наземних робототехнічних комплексів, 2152 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 48 крилатих ракет, 385 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 одиниці спеціальної техніки.

Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно становлять:

особового складу — близько 1 407 150 осіб;

танків — 12 073;

бойових броньованих машин — 24 863;

артилерійських систем — 45 225;

РСЗВ — 1 912;

засобів ППО — 1 463;

літаків — 436;

гелікоптерів — 353;

наземних робототехнічних комплексів — 1 809;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 387 342;

крилатих ракет — 4 846;

кораблів і катерів — 33;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 115 237;

спеціальної техніки — 4 380.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.