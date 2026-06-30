За добу Росія втратила ще 1350 військових

Станом на ранок вівторка, 30 червня, загальні бойові втрати Росії у війні проти України становлять близько 1 403 550 військових.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу російська армія втратила ще 1350 військових.
Також Сили оборони України знищили або вивели з ладу 1 танк, 6 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 1 засіб ППО, 13 наземних робототехнічних комплексів, 1952 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 492 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 2 одиниці спеціальної техніки.
Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, становлять:
- особового складу — близько 1 403 550 осіб;
- танків — 12 067;
- бойових броньованих машин — 24 851;
- артилерійських систем — 45 040;
- РСЗВ — 1901;
- засобів ППО — 1455;
- літаків — 436;
- гелікоптерів — 353;
- наземних робототехнічних комплексів — 1777;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 381 176;
- крилатих ракет — 4797;
- кораблів і катерів — 33;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 114 104;
- спеціальної техніки — 4368.
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.