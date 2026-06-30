        Суспільство

        За добу Росія втратила ще 1350 військових

        Сергій Бордовський
        30 Червня 2026 07:01
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        Ілюстративне фото: DepositPhotos
        Ілюстративне фото: DepositPhotos

        Станом на ранок вівторка, 30 червня, загальні бойові втрати Росії у війні проти України становлять близько 1 403 550 військових.

        Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

        За минулу добу російська армія втратила ще 1350 військових.

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        Також Сили оборони України знищили або вивели з ладу 1 танк, 6 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 1 засіб ППО, 13 наземних робототехнічних комплексів, 1952 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 492 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 2 одиниці спеціальної техніки.

        Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, становлять:

        • особового складу — близько 1 403 550 осіб;
        • танків — 12 067;
        • бойових броньованих машин — 24 851;
        • артилерійських систем — 45 040;
        • РСЗВ — 1901;
        • засобів ППО — 1455;
        • літаків — 436;
        • гелікоптерів — 353;
        • наземних робототехнічних комплексів — 1777;
        • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 381 176;
        • крилатих ракет — 4797;
        • кораблів і катерів — 33;
        • підводних човнів — 2;
        • автомобільної техніки та автоцистерн — 114 104;
        • спеціальної техніки — 4368.

        У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.


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