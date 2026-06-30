За добу Росія втратила ще 1350 військових

НАБУ заявило про підозру Тищенку: у справі фігурують “кол-центри” і 12,6 млн грн

У Харкові кількість постраждалих зросла до 12, одна людина загинула

США та Іран зупиняють взаємні атаки і готують зустріч у Катарі

Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, становлять:

Також Сили оборони України знищили або вивели з ладу 1 танк, 6 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 1 засіб ППО, 13 наземних робототехнічних комплексів, 1952 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 492 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 2 одиниці спеціальної техніки.

Станом на ранок вівторка, 30 червня, загальні бойові втрати Росії у війні проти України становлять близько 1 403 550 військових.