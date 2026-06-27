Генштаб оновив втрати РФ: за добу знищено 1350 окупантів і майже 2000 БПЛА

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24 лютого 2022 року по 27 червня 2026 року орієнтовно склали близько 1 399 720 військових, повідомили у Генштабі ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1350 російських окупантів.

Також армія РФ втратила 12 060 танків, з них один — за останню добу. Бойових броньованих машин знищено 24 835, за добу цей показник зріс на 12 одиниць.

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Втрати російської артилерії сягнули 44 857 систем, за добу знищено ще 58. Реактивних систем залпового вогню знищено 1899, за добу — ще три.

Крім того, Росія втратила 1447 засобів ППО, 436 літаків, 353 гелікоптери, 1740 наземних робототехнічних комплексів, 375 611 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 4790 крилатих ракет.

За останню добу українські військові знищили 11 наземних робототехнічних комплексів, 1951 БПЛА оперативно-тактичного рівня та три крилаті ракети.

Втрати РФ у кораблях і катерах становлять 33 одиниці, також знищено два підводні човни.

Автомобільної техніки та автоцистерн Росія втратила 112 634 одиниці, за добу — ще 488. Спеціальної техніки знищено 4353 одиниці, з них п’ять — за останню добу.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.