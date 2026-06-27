        Події

        Сили оборони знешкодили 113 ворожих БПЛА з 129, удари зафіксовані на 7 локаціях

        Віктор Алєксєєв
        27 Червня 2026 08:47
        читать на русском →
        Рятувальники ліквідовують пожежу, яка сталася після ворожого удару по АЗК у Харківському районі / Фото: ДСНС
        Рятувальники ліквідовують пожежу, яка сталася після ворожого удару по АЗК у Харківському районі / Фото: ДСНС

        У ніч на 27 червня (з 18:00 26 червня) противник атакував 129 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія».

        Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 113 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

        Реклама
        Реклама

        Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

        Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov