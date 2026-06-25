Reuters: Україна може отримати власні перехоплювачі балістики вже до кінця року

Українська компанія Fire Point, відома як виробник крилатої ракети Flamingo, прискорює плани зі створення європейської системи протиракетної оборони та сподівається підготувати перші перехоплювачі до кінця року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на співзасновника і головного конструктора Fire Point Дениса Штілермана.

Минулого тижня компанія підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким виробником радарів Hensoldt. Мюнхенська компанія має надати для системи ПРО високопродуктивний радар TRML-4D.

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Як перехоплювач Fire Point планує використовувати власну ракету FP-7X.

Штілерман повідомив, що компанія також перебуває у процесі підписання угоди з європейською оборонною фірмою щодо постачання інфрачервоної головки самонаведення для ракети-перехоплювача.

Крім того, тривають переговори з іншою європейською компанією щодо радіочастотної головки самонаведення, яка дозволяє ракеті відстежувати цілі за електромагнітними сигналами. Назви цих компаній він не розкрив.

Дефіцит систем захисту від балістичних ракет залишається одним із найгостріших викликів для України у війні з Росією. Попит на протиракетну оборону зріс також після війни з Іраном, тоді як виробництво американських ракет Patriot не встигає за темпами випуску російських балістичних ракет.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський підписав з Німеччиною угоду про спільну розробку європейського проєкту протиракетної оборони. Він також запросив інші європейські країни приєднатися до ініціативи та зазначив, що Fire Point братиме в ній участь.

За словами Штілермана, сильніша політична підтримка з боку європейських країн прискорила графік проєкту Freyja. Ще у квітні він казав Reuters, що система не буде готова раніше кінця наступного року.

Тепер, за його словами, за умови швидких рішень європейських урядів перехоплювачі можна створити вже до кінця цього року.

“Усе залежить від швидкості руху європейських бюрократій”, — сказав Штілерман.

Для завершення системи європейські партнери мають надати складний канал передачі даних, який у режимі реального часу передаватиме інформацію про цілі від радарів до ракети-перехоплювача, а також командний центр управління.

Reuters зазначає, що європейські виробники роками намагалися створити ефективну систему захисту від балістичних ракет. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат минулого місяця заявляв, що система SAMP/T виробництва MBDA поки не довела здатності збивати балістичні ракети в бойових умовах в Україні.

Штілерман вважає, що воєнні умови в Україні та спрощення регуляторних процедур дозволяють Fire Point рухатися значно швидше за європейських виробників у тестуванні.

Наразі Fire Point очікує на схвалення європейських урядів для початку випробувань ракет-перехоплювачів разом із радарною системою.

Компанія також планує влітку розпочати льотні випробування нової балістичної ракети FP-9. За словами Штілермана, вона здатна нести бойову частину масою 800 кг на відстань до 850 км.

Бойові випробування цієї ракети очікуються восени. Така дальність дозволила б українській балістиці діставати до Москви.

Штілерман також повідомив, що переговори з близькосхідним інвестором щодо купівлі 30% Fire Point за 760 млн доларів більше не є активними, оскільки оцінка компанії зросла.

За його словами, нещодавня пропозиція від “відомого інвестиційного банку” щодо невеликого пакета акцій оцінила Fire Point у 5,8 млрд доларів.