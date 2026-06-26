У ЗСУ тестують новий порядок переведень у межах одного корпусу

Міністерство оборони разом із Генеральним штабом запускає тестування спрощених переведень військовослужбовців у межах одного корпусу через застосунок Армія+.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, завдання нового підходу — зробити процес переведення зрозумілим для військового та водночас зберегти бойову стійкість підрозділів.

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На першому етапі програма працюватиме для переведень у межах 16 та 19 армійських корпусів ЗСУ.

Військовослужбовець зможе подати рапорт через Армія+ для переведення між військовими частинами, які входять до складу або перебувають в оперативному підпорядкуванні відповідного корпусу.

Подати рапорт можуть військовослужбовці рядового та сержантського складу, які проходять службу у визначених корпусах, не обіймають офіцерських посад і не перебувають у СЗЧ.

Усі етапи проходитимуть через Армія+: подання рапорту з електронним підписом, відстеження статусу розгляду, отримання рішення та роз’яснень у застосунку.

Щоб зберегти бойову стійкість підрозділів, переведення будуть можливі лише в межах операційної зони одного корпусу.

Також передбачені визначені строки розгляду та щомісячні ліміти на кількість переведень.

Бета-тест триватиме до 24 вересня. Після пілотування та оцінки результатів у Міноборони планують масштабувати це рішення.

Для консультацій щодо умов переведення працює служба підтримки в застосунку Армія+ та безоплатна гаряча лінія Міноборони — 1519.