Росіяни атакували мікроавтобус із людьми у Нікополі: двоє загиблих, 12 поранених

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинули двоє людей, ще 13 отримали поранення.
Про це повідомили в ДСНС.
У Нікополі росіяни атакували мікроавтобус із людьми. Двоє пасажирів загинули, ще 12 людей зазнали поранень.
Серед постраждалих — дві 12-річні дівчинки.
Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, надали постраждалим домедичну допомогу та транспортували їх до медичних закладів.
Також у Марганці росіяни атакували рейсовий автобус. Внаслідок удару постраждала жінка.
У районному центрі та чотирьох громадах через обстріли пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та автомобілі.
Крім того, виникла пожежа в екосистемі, яку ліквідували вогнеборці.
У Синельниківському районі від ворожих атак потерпали дві громади — Миколаївська та Богинівська.
Там пошкоджено агропідприємство й автомобіль.