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        Росіяни атакували мікроавтобус із людьми у Нікополі: двоє загиблих, 12 поранених

        Віктор Алєксєєв
        26 Червня 2026 20:50
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        На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинули двоє людей, ще 13 отримали поранення.

        Про це повідомили в ДСНС.

        У Нікополі росіяни атакували мікроавтобус із людьми. Двоє пасажирів загинули, ще 12 людей зазнали поранень.

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        Серед постраждалих — дві 12-річні дівчинки.

        На Дніпропетровщині через російські атаки загинули двоє людей, ще 13 поранені / Фото: ДСНС

        Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, надали постраждалим домедичну допомогу та транспортували їх до медичних закладів.

        Також у Марганці росіяни атакували рейсовий автобус. Внаслідок удару постраждала жінка.

        У районному центрі та чотирьох громадах через обстріли пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та автомобілі.

        Крім того, виникла пожежа в екосистемі, яку ліквідували вогнеборці.

        У Синельниківському районі від ворожих атак потерпали дві громади — Миколаївська та Богинівська.

        Там пошкоджено агропідприємство й автомобіль.


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