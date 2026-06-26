Росіяни атакували мікроавтобус із людьми у Нікополі: двоє загиблих, 12 поранених

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинули двоє людей, ще 13 отримали поранення.

Про це повідомили в ДСНС.

У Нікополі росіяни атакували мікроавтобус із людьми. Двоє пасажирів загинули, ще 12 людей зазнали поранень.

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Серед постраждалих — дві 12-річні дівчинки.

На Дніпропетровщині через російські атаки загинули двоє людей, ще 13 поранені / Фото: ДСНС

Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, надали постраждалим домедичну допомогу та транспортували їх до медичних закладів.

Також у Марганці росіяни атакували рейсовий автобус. Внаслідок удару постраждала жінка.

У районному центрі та чотирьох громадах через обстріли пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та автомобілі.

Крім того, виникла пожежа в екосистемі, яку ліквідували вогнеборці.

У Синельниківському районі від ворожих атак потерпали дві громади — Миколаївська та Богинівська.

Там пошкоджено агропідприємство й автомобіль.