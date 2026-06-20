Росіяни знищили два авто Укрпошти в Нікополі: пересувні відділення тимчасово не працюватимуть

Укрпошта тимчасово призупиняє роботу пересувних відділень у Нікопольському районі Дніпропетровської області через безпекову ситуацію. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

У Нікопольському районі за тиждень втрачено вже чотири авто Укрпошти через російські обстріли / Фото: t.me/MinDevUA

Сьогодні російські війська вкотре атакували Нікополь FPV-дронами. Під удар потрапили два автомобілі Укрпошти, які забезпечували надання поштових послуг мешканцям громад.

Внаслідок атаки транспортні засоби було знищено. Працівники Укрпошти не постраждали — під час повітряної тривоги вони перебували в укритті.

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У міністерстві зазначили, що це вже четвертий автомобіль Укрпошти, втрачений у Нікопольському районі лише за останній тиждень через російські обстріли.

Рішення про тимчасове призупинення роботи пересувних відділень ухвалили з міркувань безпеки працівників та мешканців громад. Наразі опрацьовуються альтернативні рішення та додаткові заходи захисту.

Очікується, що вже за добу пересувні відділення відновлять роботу в громаді.

Попри постійні атаки, Укрпошта продовжує забезпечувати надання послуг у прифронтових громадах.