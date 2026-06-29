Двоє людей постраждали через російські атаки на Дніпропетровщину

У Дніпропетровській області двоє людей постраждали внаслідок російських атак.
Як повідомили у поліції Дніпропетровської області, близько 13:00 окупанти обстріляли приватний сектор Марганця Нікопольського району з артилерії.
Внаслідок атаки поранення дістали двоє чоловіків віком 49 та 41 рік. 41-річного постраждалого госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.
Також протягом дня російські війська неодноразово атакували FPV-дронами автозаправні станції у Нікополі.
За даними поліції, внаслідок ударів пошкоджені об’єкти інфраструктури, підприємство, понад десяток приватних та багатоквартирних будинків, гаражі, господарські споруди, автозаправні станції і транспортні засоби.
У Кам’янському районі ворог два дні поспіль завдавав ударів по П’ятихатській громаді. Внаслідок обстрілів пошкоджена інфраструктура, понівечені адміністративна будівля та автомобіль.
Правоохоронці задокументували наслідки російських атак і зібрали речові докази в межах кримінальних проваджень, відкритих за ст. 438 ККУ.