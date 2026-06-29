“Потрібна антибалістика”: Зеленський відреагував на смертельні удари РФ по Дніпру й Запоріжжю

Президент Володимир Зеленський заявив, що після нових російських ударів по українських містах Україні та Європі потрібно швидше нарощувати антибалістичний захист. За його словами, саме такі можливості здатні врятувати більше життів від ракетних атак РФ.

Про це глава держави сказав у своєму зверненні.

Зеленський повідомив, що Росія завдала ракетного удару по Дніпру, по інфраструктурі. На місці триває рятувальна операція, залучені всі служби.

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За словами президента, станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих у Дніпрі. Ще 29 людей поранені.

“Мої співчуття рідним і близьким”, — сказав Зеленський.

Президент також згадав російський удар по Запоріжжю, де безпілотник атакував звичайну маршрутку. Внаслідок цієї атаки загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них дитина.

Крім того, за словами Зеленського, у Нікополі росіяни завдали повторного удару по рятувальниках і пожежній автівці. Також РФ била по енергетиці на Сумщині, Одещині та Чернігівщині.

Окремо президент повідомив про удари по Херсону та Харківщині.

Зеленський наголосив, що Україні потрібно більше захисту від російського терору. Передусім, за його словами, йдеться про антибалістичні системи.

“Має бути більше захисту для людей від таких жахливих ударів. Передусім нам треба антибалістика”, — заявив президент.

Він також підкреслив, що Європі важливо максимально активно працювати над власним антибалістичним захистом — з власними системами та ракетами.

“Чим швидше таких можливостей стане більше, тим більше життів вдасться захистити”, — наголосив Зеленський.