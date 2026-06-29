Удар по Дніпру: загинули 4 людини, ще 10 поранені

Ексголові правління банку повідомили про підозру через незаконні операції на 210 млн грн

Не лише хороші новини з фронту: “Флеш” назвав головні технологічні проблеми України у війні

У Дніпрі зросла кількість жертв після російського удару: вже 5 загиблих і 21 поранений

Пізніше Ганжа уточнив, що російська атака забрала життя чотирьох людей. Ще 10 людей отримали поранення.

За його даними, внаслідок ворожого удару понівечене приватне підприємство. Спочатку обласна влада повідомляла про постраждалих, згодом кількість поранених зросла до семи.