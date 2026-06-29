Удар по Дніпру: загинули 4 людини, ще 10 поранені

Російські війська вранці 29 червня завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки загинули четверо людей, ще 10 дістали поранення.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його даними, внаслідок ворожого удару понівечене приватне підприємство. Спочатку обласна влада повідомляла про постраждалих, згодом кількість поранених зросла до семи.
Пізніше Ганжа уточнив, що російська атака забрала життя чотирьох людей. Ще 10 людей отримали поранення.
Серед постраждалих — 22-річний чоловік, який перебуває у важкому стані. Медики надають усім необхідну допомогу.
На місці влучання працюють усі екстрені служби. Наслідки атаки уточнюються.